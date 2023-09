Lirica: Sarracino (Pd), ‘avevamo avvisato governo ma da loro solo arroganza’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Avevamo più volte avvisato la maggioranza e il governo, sia in commissione sia in aula, che sul Teatro San Carlo si stava procedendo a una vera e propria norma ad personam con la sola logica di occupazione di potere degli ambiti culturali. Non hanno voluto ascoltare e, oggi, il Tribunale di Napoli certifica che avevamo ragione. L’arroganza con cui la destra esercita il potere non può nulla contro il diritto”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.