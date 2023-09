Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Ennesima figuraccia del governo. Avevamo già denunciato l’illegittimità della norma contra personam per rimuovere il sovrintendente del Teatro San Carlo e compiere un’operazione di occupazione politica. In uno Stato di diritto, la legge non può piegarsi ad interessi di partito”. Lo scrive su X il deputato dem Piero De Luca.