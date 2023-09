Libia: Croce Rossa, ’10mila dispersi a causa dell’alluvione’**

Ginevra, 12 set. (Adnkronos) – Diecimila persone risultano disperse a causa dell’alluvione in Libia. Lo ha dichiarato la Croce Rossa, mentre si delinea sempre di più l’entità del danno a Derna, la città portuale dove due dighe sono crollate. Tamer Ramadan, inviato in Libia per la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha fornito la cifra in un briefing delle Nazioni Unite a Ginevra, descrivendo il bilancio delle vittime come “enorme”.

Il ministro della Sanità dell’amministrazione che controlla la parte orientale della Libia ha affermato che è stata confermata la morte di oltre 3.000 persone. “Il numero delle persone scomparse è di migliaia e il numero dei morti potrebbe raggiungere i 10.000”, ha detto Othman Abdel Jalil al canale televisivo Al-Massar.

Interi quartieri sono stati spazzati via a Derna. Più di 700 corpi sono ammucchiati nel cimitero in attesa di essere identificati e secondo le autorità sanitarie locali risultano disperse almeno 5.000 persone. “La situazione nella città di Derna sta diventando sempre più tragica e non esistono statistiche definitive sul numero delle vittime”, ha detto Jalil. “Molti quartieri restano inaccessibili”.