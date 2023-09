Lavoro: Renzi, ‘su Jobs Act bugie da Cgil, vergognati compagno Landini’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Guarda guarda, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, quello che fa sempre la morale a me, guarda guarda”. Così Matteo Renzi, leader di Italia viva, commenta sui social il video delle domande poste a Landini da una giornalista, a cui lui non ha risposto, su un lavoratore della Cgil licenziato grazie al Jobs Act.

“Quel lavoratore è stato licenziato – spiega Renzi – con la legge prima del Jobs Act. Se ci fosse stata già in vigore quel signore avrebbe avuto più diritti. E la Cgil non avrebbe potuto fare quello che ha fatto”. “La verità è che sulla vicenda del Jobs Act la Cgil ha raccontato un sacco di bugie, vergognati compagno Landini”, conclude l’ex premier fiorentino.