Iv: Renzi, ‘nè Le Pen nè Schlein, il centro è per i cittadini’

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Noi non andiamo a Pontida ma a Santa Severa per la festa di Iv, in contrasto con Le Pen ma anche con i 5 stelle e il Pd. Noi siamo di centro, nè Meloni, nè Salvini e nemmeno Schlein e Conte”. Lo ha detto Matteo Renzi a Morning news, su Canale 5.

“Il problema di fondo è che essere di centro significa fare proposte per i cittadini. Questo vuol dire”, ha aggiunto il leader di Iv.