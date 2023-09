Italvolley in semifinale agli Europei, Olanda battuta 3-2

ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma l'Italvolley agli Europei e vola alle semifinali di Roma. La sfida tra Italia e Olanda si è decisa al tie break. In un PalaFlorio infuocato, gli azzurri hanno battuto 3-2 gli uomini di Roberto Piazza (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12 i parziali). Dopo essere andati sotto nel primo set, condizionati anche dall'infortunio di Roberto Russo, gli azzurri sono rientrati in partita portandosi sul 2-1. Qualche errore di troppo nella parte iniziale del quarto set ha costretto i ragazzi di De Giorgi ad un tie break acceso e combattuto fino all'ultimo punto. Giovedì sera, al Palazzo dello Sport dell'Eur di Roma, gli azzurri, campioni europei e campioni mondiali in carica, affronteranno la Francia che ieri ha battuto la Romania 3-0.

"Siamo contentissimi – ha detto il ct De Giorgi a fine gara -, abbiamo dovuto tirare fuori l'animo guerriero, perchè oggettivamente l'Olanda ha fatto delle buonissime cose e noi a momenti qualcosa abbiamo concesso, ma siamo rimasti aggrappati alla partita".

