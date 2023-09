Infortuni: Bonelli, ‘Parlamento ascolti parole Mattarella’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il presidente Mattarella ha indicato una strada al Parlamento per fermare le troppe vittime sul lavoro in Italia, che purtroppo continuano ad aumentare in modo drammatico. I dati aggiornati ad agosto ci mostrano dei numeri preoccupanti, infatti, nei primi sette mesi del 2023 sono state registrate 559 vittime sul lavoro nel nostro Paese, delle quali 430 in occasione di lavoro, con un aumento del +4,4% rispetto a luglio 2022, e 129 in mentre andavano o tornavano dal posto di lavoro. Un dato che fa venire i brividi”. Così in una nota Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Chiediamo che il governo intervenga tempestivamente, con misure concrete e aumentando i controlli sui luoghi di lavoro, perché ancora troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono disattese o ignorate e le persone perdono la vita. Bisogna agire perché non possiamo più permettere che si muoia di lavoro”, conclude Bonelli.