Ospite d’eccezione ieri mattina per Confindustria Benevento e per l’I.V.P.C. SRL a San Marco dei Cavoti, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel Sannio grazie ad un’iniziativa veicolata dalla proposta del parlamentare Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia nella VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati per avviare un confronto costante con il Governo su tematiche energetiche ed ambientali riguardanti il territorio. All’evento presenti imprenditori e diversi sindaci del territorio anche se è saltato subito all’occhio la mancata presenza, eccezion fatta per una singola unità, dei sindaci di Noi di Centro.

