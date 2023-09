Governo: Ascani (Pd), ‘da Meloni campagna sguaiata contro Pd per coprire incapacità’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio ha offerto quest’oggi un saggio del copione che la destra adotterà nei prossimi mesi. Dinanzi alle difficoltà dovute al rallentamento dell’economia che, tra l’altro, tutti avevano visto arrivare tranne quelli del governo e alla propria incompetenza nel mettere in campo una strategia per tutelare famiglie e imprese, assisteremo a una campagna sguaiata contro l’opposizione e il Pd in particolare. Non risposte concrete nella lotta all’inflazione e alla precarietà, niente sostegni a chi non riesce ad arrivare a fine mese e nemmeno le risorse necessarie per la sanità pubblica, per adeguare le pensioni, per combattere il lavoro sotto pagato per dare respiro al sistema produttivo. Meloni e soci proveranno a coprire la totale assenza di una proposta necessaria al Paese continuando a insultarci. La solita tecnica delle destre che sanno solo cavalcare il disagio sociale ma sono del tutto incapaci nel trovare risposte e soluzioni”. Lo dichiara Anna Ascani, vice presidente della Camera e deputata del Pd.