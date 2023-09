Giustizia: Magi, ‘intero Parlamento reagisca ad attacco Gratteri’

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Gratteri ha rivolto un attacco a una interpellanza presentata alla Camera nella scorsa legislatura dal sottoscritto, dall’onorevole Giachetti, dall’onorevole Bruno Bossio e al senato da Emma Bonino. Un attacco non a una nostra opinione, che già sarebbe grave, ma a un’attività di sindacato ispettivo che parlamentari di diversi gruppi hanno ritenuto di porre al Governo, partendo da notizie di stampa. Per questo, è un attacco diretto a una prerogativa parlamentare, rispetto al quale tutto il Parlamento dovrebbe essere in modo trasversale compatto nel reagire e nello stigmatizzare”. Lo ha affermato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla Camera dopo la richiesta formulata alla presidenza da Roberto Giachetti, di Italia viva.

“Nessuno, in un’ordinamento democratico, deve ritenersi onnipotente, ma quelle parole -ha aggiunto Magi- dimostrano proprio questo tipo di atteggiamento da parte del procuratore Gratteri. Quindi insisto e mi associo alla richiesta del collega Giachetti affinché la presidenza della Camera si rivolga al Consiglio superiore della magistratura trovando le parole e la modalità adeguate per difendere le prerogative di tutti noi”.