Due graduatorie da rettificare. Con modifiche che cambiano non solo la pole position, ma l’intera griglia dei candidati. Sono gli effetti di due sentenze emesse dal Tar, precisamente la settima sezione che si è pronunciata in merito al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 “Istruttore Direttivo Legale”, categoria D, posizione economica D1, espletato presso la Provincia di Benevento, nonché su un’altra prova concorsuale, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 “Istruttore Direttivo Economico-Finanziario”, categoria D, posizione economica D1, sempre presso la Rocca dei rettori.

