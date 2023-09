Da queste parti, il grido del successo mancava da 121 giorni. Allora contro il Modena fu una vittoria di Pirro, perché coincise con la matematica retrocessione in Serie C, stavolta invece ha un’importanza fondamentale perché permette al Benevento di non sbagliare l’esordio in casa, dopo aver fallito quello in trasferta con la Turris. Finisce 1-0 al ‘Vigorito’, in una partita in bilico fino alla fine soprattutto per gli errori dei sanniti che hanno avuto il torto di non chiudere il match quando avrebbero potuto, trovandosi così a vivere un finale di pura sofferenza.

