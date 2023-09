Anche l’inizio dell’anno scolastico rappresenta, per la politica cerretese, un serio e durissimo terreno di scontro. Se per la maggioranza, come abbiamo visto ieri dalle parole del sindaco Giovanni Parente, c’è un ritorno tra i banchi con una amministrazione vicino ai ragazzi e a tutto il mondo formativo, per l’opposizione, invece, c’è un governo comunale incapace di dare risposte.

