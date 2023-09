Ue: Bonafè, ‘attacchi governo a Gentiloni danneggiano Italia’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Gli attacchi sguaiati di Meloni e Salvini a Gentiloni non sono soltanto ipocriti e istituzionalmente inopportuni, ma soprattutto controproducenti per l’Italia nel rapporto con l’Europa, proprio mentre dovremmo tessere rapporti per la modifica del patto di stabilità”. Così Simona Bonafè, vicepresidente vicaria dei Deputati Pd, a L’Aria che tira su La7.

“Il governo è in una drammatica fase di stallo, è incapace di risolvere i problemi e addossare ad altri le proprie responsabilità non serve a niente: i recenti dati sul Pil sono ancora al ribasso, sul Pnrr rimangono ritardi ed incertezze, l’inflazione ed il caro benzina crescono esponenzialmente e gli sbarchi in aumento stanno creando un’emergenza umanitaria”.