Tiro a volo: Europei skeet, argento per Bacosi e bronzo per Cassandro

Osijek, 11 set. – (Adnkronos) – Il primo acuto azzurro agli Europei di tiro a volo porta la firma di Diana Bacosi. Sulle pedane di Osijek (Croazia), infatti, la plurimedagliata olimpica ha conquistato la medaglia d’argento nello skeet femminile. Nella finale a sei non è bastato il punteggio di 56/60 per agguantare l’oro, vinto per un solo piattello dalla slovacca Danka Bartekova (57/60). Il bronzo, invece, se lo è messo al collo la britannica Amber Jo Rutter (46/50), finita davanti all’altra tiratrice tricolore Martina Bartolomei (quarta con 36/40).

Entrambe le azzurre hanno già garantito all’Italia un posto nazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 grazie ai trionfi ottenuti rispettivamente nel 2022 ai Mondiali di Osijek e lo scorso giugno ai Giochi Europei di Cracovia (Polonia). Nello skeet maschile, invece, non è stata sufficiente la medaglia di bronzo a Tammaro Cassandro per regalare al nostro Paese la seconda e ultima carta olimpica (unica casella rimasta sguarnita per il tiro a volo azzurro). Ad assicurarsi l’oro e la quota per Parigi 2024 riservata al vincitore è stato l’infallibile greco Charalambos Chalkiadakis (60/60), che nel testa a testa finale non ha lasciato scampo al maltese Marlon Attard (55/60).