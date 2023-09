Scuola, Valditara "La persona è al centro dell'istruzione"

ROMA (ITALPRESS) – "Care ragazze, cari ragazzi, ci siamo. È arrivato quel momento sempre uguale e sempre diverso: il nuovo inizio dell'anno scolastico. Dal punto di vista delle procedure che il ministero deve garantire, l'inizio dell'anno scolastico è un rito consolidato. E quest'anno abbiamo velocizzato i tempi grazie a un importante piano di semplificazione. Ma dal punto di vista vostro, dal punto di vista di ciascuno di voi, l'inizio è sempre nuovo". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Guseppe Valditara, in un messaggio per l'inizio del nuovo anno scolastico.

"E per noi, quello che conta di più siete proprio voi, è il vostro inizio, perché il centro di un sistema d'istruzione moderno deve essere la persona. Voi con le vostre capacità da scoprire e moltiplicare giorno per giorno, voi con i vostri sogni che sono il contrario delle chimere, voi con le vostre storie da scrivere, con le vostre capacità e i vostri progetti. Buon anno!", conclude il ministro.

