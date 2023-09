Scuola: Valditara, ‘contate voi ragazzi, vostro inizio, al centro dell’istruzione c’è la persona’**

Roma, 11 set. – (Adnkronos) – “Care ragazze, cari ragazzi. Ci siamo. È arrivato quel momento sempre uguale e sempre diverso: il nuovo inizio dell’anno scolastico. Dal punto di vista delle procedure che il Ministero deve garantire, l’inizio dell’anno scolastico è un rito consolidato. E quest’anno abbiamo velocizzato i tempi grazie a un importante piano di semplificazione”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in un messaggio agli studenti in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“Ma dal punto di vista vostro, dal punto di vista di ciascuno di voi, l’inizio è sempre nuovo. E per noi, quello che conta di più siete proprio voi, è il vostro inizio, perché il centro di un sistema d’istruzione moderno deve essere la persona. – continua Valditara – Voi con le vostre capacità da scoprire e moltiplicare giorno per giorno, voi con i vostri sogni che sono il contrario delle chimere, voi con le vostre storie da scrivere, con le vostre capacità e i vostri progetti. Buon anno!”.