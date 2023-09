Scuola, Gidp-Hrda: “Con welfare aziendale più attenzione a esigenze dipendenti genitori”

Roma, 11 set. (Labitalia) – “Il welfare aziendale guarda anche alle esigenze delle famiglie legate alla scuola. Con la pandemia c’è stato un cambiamento nei confronti del welfare che ha visto le organizzazioni aziendali dare un’attenzione maggiore alle persone che lavorano all’interno. Un’attenzione non legata soltanto a formazione, carriera e retribuzione, ma che si allarga a tutta la sfera della persona che riguarda anche la famiglia con i tempi di conciliazione di lavoro e famiglia. Non si parla solo della persona in quanto individuo, ma anche come famiglia. E così anche con i benefit legati alla scuola come ore dedicate all’accompagno dei figli a scuola”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Marina Verderajme, presidente nazionale Gidp-Hrda (Gruppo intersettoriale direttori del personale), commentando i benefit concessi da alcune aziende ai dipendenti in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

“A tutti i direttori del personale – sottolinea – noi diciamo che la cosa importante è l’ascolto, quindi conoscere le persone, la storia loro e delle loro famiglie e anche le necessità in termini di carichi di cura”.

“Un ascolto – spiega – che avviene attraverso diversi strumenti come questionari e valutazioni. Una volta ascoltato e raccolto il fabbisogno ci sono poi diversi strumenti, le piattaforme di welfare prima di tutto, che possono in condizione gli Hr manager di trovare una serie di soluzioni che rispondano alle esigenze specifiche delle persone”.

“Come Gidp-Hrda – ricorda – abbiamo il tavolo sul welfare dove parliamo di sostenibilità in generale e tutti i temi legato all’esg. Abbiamo capito, come direzione delle risorse umane, quanto sia importante per stare al passo con i tempi, che le aziende rispondano a tutte le tematiche legate al welfare”.

“Durante gli incontri del tavolo – afferma – individuiamo gli strumenti, le azioni, le piattaforme. Invitiamo, di volta in volta, anche soggetti esterni che ci raccontano le varie opportunità che possono esserci finalizzate alle politiche di welfare per i dipendenti”.