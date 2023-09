Pnrr: Delmastro (Fdi), ‘via libera terza rata taciti sinistri gufi nostrani’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Il via libera del Comitato economico finanziario alla terza rata del Pnnr italiano non solo è ottima notizia, ma dovrebbe tacitare per sempre i ‘sinistri’ gufi nostrani. C’è da scommettere invece che fra qualche giorno partirà la litania della sinistra sul rischio della quarta rata. Poi toccherà alla quinta, poi alla sesta e così via sino alla decima rata del Pnrr. Al termine la vera rata la presenteranno alla sinistra gli italiani, ormai nauseati dal teatrino del catastrofismo di coloro che scommettono sempre e comunque contro l’Italia”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.