Pil: Fenu (M5s), ‘voragine crescita aperta da coppia d’oro Meloni-Giorgetti’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “La coppia d’oro Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, accompagnata da ossequianti corifei di centrodestra, ha creato una voragine nella crescita del Paese, oggi certificata dalla Commissione Ue. La crescita del Pil si è praticamente annullata, dopo gli sciagurati tagli alle politiche di investimento adottate nel 2020, a partire da Transizione 4.0 e Superbonus. Siamo tornati all’epoca del Pil da prefisso telefonico, a quella serie degli ‘zero virgola’ che nei decenni avevano stroncato l’economia italiana. Che fine ha fatto il tesoretto da 55 miliardi di entrate in più del 2022? Che fine hanno fatto i 100 miliardi in più rispetto al 2020? Queste sono le domande che dovrebbero fare i giornalisti alla presidente del Consiglio Meloni (e magari anche all’ex presidente del Consiglio Draghi)”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze della Camera.

“Questi dati non emergono dalla anamnesi sui presunti disturbi gastrointestinali del ministro Giorgetti. Emergono dalla tabella numero 5 del dossier Rendiconto 2022 e Assestamento 2023 in discussione alla Camera. La verità è che Draghi e Meloni hanno sguazzato nella florida eredità economica lasciata dal governo Conte. E adesso l’unico vero buco è quello di una crescita che Meloni, Giorgetti e compagnia hanno fatto letteralmente crollare. Famiglie, lavoratori e imprese ringraziano”, conclude l’esponente dei pentastellati.