Pil: Beghin (M5s), ‘senza Superbonus l’Italia affonda, governo rifletta’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Prima Nomisma e adesso la Commissione europea nell’analisi sulle previsioni economiche relative all’Italia certificano la spinta data dal Superbonus al Pil e allo sviluppo sostenibile del nostro Paese. Invitiamo il governo Meloni a riflettere e a fare tesoro di questi autorevoli studi. Sbagliare è umano, sarebbe invece diabolico perseverare nell’errore di osteggiare questo provvedimento, il cui impulso è stato decisivo per la ripresa economica post-pandemica”. Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Senza il Superbonus l’Italia rischia di affondare in un lungo periodo di stagnazione in un momento in cui l’inflazione, i prestiti alle imprese e i mutui sono alle stelle. Non è con una manovra restrittiva che aiuteremo i cittadini. Il governo non sia complice dei falchi dell’austerity”, conclude Beghin.