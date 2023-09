Tempi belli il triennio 2011/14. Non ci riferiamo alla qualità della sanità garantita ai cittadini del Sannio, bensì l’affermazione prende spunto da un dato territoriale, erano gli anni in cui a governare l’assistenza locale provvedevano due sanniti, Michele Rossi per l’Azienda sanitaria e Nicola Boccalone al vertice di quella ospedaliera. Il governo di centrodestra in carica a palazzo Santa Lucia demandò a loro due il compito di guidare le due Aziende. Dopodiché, una volta decaduti Rossi e Boccalone esauritesi le reggenze di Berruti al Rummo e Ventucci alla medicina territoriale, il centrosinistra di Vincenzo De Luca ai sanniti non ha più fatto toccare palla.

