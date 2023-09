Motomondiale: test Misano, Marini il più veloce davanti a Vinales e Binder

Misano, 11 set. – (Adnkronos) – Luca Marini è il più veloce nei test di Misano. Il pilota del Mooney VR46, in sella alla Ducati, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’30″602, precedendo l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (1’30″836) e la Ktm del sudafricano Brad Binder (1’31″154). Sesto tempo del francese Fabio Quartararo (1’31″177), che ha testato il nuovo motore Yamaha e una carena rivisitata. Honda ha provato il prototipo 2024, ma Marc Marquez, che ha chiuso 14°, non è sembrato convinto: “La moto ha gli stessi problemi della vecchia”. Nuovi telai per Aprilia e Ktm.