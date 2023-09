Mes: Della Vedova (+E), ‘Italia lo ratifichi, trattativa a pacchetto solo in fantasie Meloni’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Venerdì prossimo alla riunione dell’Eurogruppo si farà il punto sulla ratifica del Mes e in particolare, ovviamente, su quando verrà ratificato in Italia. Meloni ha una cosa sola fare se vuole l’interesse dell’Italia: dare mandato a Giorgetti di annunciare la ratifica del Mes il prima possibile, spiegare che tutte le remore ideologiche sovraniste anti euro e anti Ue sono state superate e che l’Italia dopo avere perso tempo inutilmente si allineerà agli altri paesi dell’Euro”. Lo scrive su X il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Se invece, dopo gli attacchi sgangherati alla Commissione europea e al commissario agli Affari economici Gentiloni, Meloni pensa ancora di cincischiare sul Mes inseguendo la logica della trattativa a pacchetto, Mes e nuovo patto di stabilità, che esiste solo nelle sue fantasie, la via per l’Italia si farà sempre più difficile e la responsabilità sarà tutta di Meloni, che governa con una maggioranza solida da ormai dieci mesi”, conclude Della Vedova.