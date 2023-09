Lega: Centinaio, ‘Pontida merita rispetto per sue idee e storia’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Pontida rappresenta per migliaia di persone un evento importante per riaffermare la propria identità e dare voce alle proprie idee. Si tratta di un appuntamento che da oltre trent’anni accompagna la storia del nostro partito. Già questo lungo arco di tempo rappresenterebbe da solo un motivo di rispetto per il raduno di quella che attualmente è la forza politica più longeva rappresentata nel Parlamento italiano”. Lo scrive in una lettera pubblicata sul quotidiano Domani il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

“Chi viene a Pontida – prosegue – lo fa per ritrovarsi. Lo fa per farsi sentire dal resto del Paese e da noi che li rappresentiamo nelle istituzioni. L’unica ‘grottesca rappresentazione’ è quella di chi per pregiudizio politico guarda solo il dito e ignora la luna. Per noi la luna si chiama autonomia, piccole e medie imprese, pensionati e lavoratori che faticano ad arrivare a fine mese, agricoltori, lotta ai delinquenti e ai trafficanti di esseri umani”. “La Lega ha dato dignità e spazio a questi temi, anche quando altri si ostinavano a ignorarli. È questo l’impegno che rinnoviamo ogni anno a Pontida e continueremo a farlo finché potremo contare sul sostegno dei nostri militanti”, conclude Centinaio.