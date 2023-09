Dov’eravamo rimasti? 2.690 giorni dopo l’ultima partita di Serie C giocata al ‘Vigorito’ e 120 a distanza dalla gara interna con il Modena che ha sancito il mesto ritorno in terza serie, il Benevento riapre le porte di casa, rimette piede nel proprio stadio e lo fa con l’obiettivo di conquistare una vittoria che possa scacciare via i fantasmi, puntualmente affacciatisi dopo il ko rimediato all’esordio contro la Turris. Un successo è ciò che serve per evitare un nuovo tuffo nella depressione, mettersi alle spalle l’eredità scomoda della prima giornata e iniziare a mandare al macero quel segmento di memoria relativo ai disastri dello scorso campionato.

