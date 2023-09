«A causa di un fortissimo assorbimento in rete dovuto agli altissimi consumi, saremo costretti ad eseguire manovre straordinarie, per le quali si potranno verificare irregolarità nell’erogazione idrica nel pomeriggio di oggi (ieri per chi legge, ndr) nelle seguenti zone: tutto Quartiere Pacevecchia, tutto viale Atlantici, via Meomartini, viale Mellusi, tutta zona Cretarossa, via Mustilli, via S. Pertini, via Calandra, via Paolella».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia