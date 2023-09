Calcio: Spalletti, ‘Verratti e Bonucci vogliono dare una mano all’Italia’

Milano, 11 set. – (Adnkronos) – “Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma lui l’ho chiamato. E non mi sembra mi abbia detto così… anzi mi ha detto che gli ha fatto molto piacere aver ricevuto questa chiamata e di voler dare una mano, pur andando a giocare distante. Pure Bonucci mi ha detto la stessa cosa, anche lui vuole essere di aiuto alla Nazionale. Così mi hanno risposto tutti coloro a cui ho chiamato”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti, in conferenza stampa all vigilia del match con l’Ucraina, in merito all’indiscrezione dell’Equipe di un rifiuto di Marco Verratti alla convocazione in azzurro.