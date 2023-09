Calcio: Spalletti, ‘Ucraina squadra organizzata, ci lasceranno poco spazio’

Milano, 11 set. – (Adnkronos) – “Sono più organizzati della Macedonia e hanno ben chiaro quello che deve essere l’atteggiamento in possesso palla nostro o loro”. Lo dice il ct azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Ucraina, valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Noi facciamo un gioco verticale sapendo interpretare quello spazio e dobbiamo essere bravi a fare questo. Mentre loro vorranno fare la partita sulle ripartenze, basta guardare il gol che hanno fatto all’Inghilterra. Bisogna fare una buona fase di possesso per infilarci in questi spazi angusti e stretti per andarci a giocare dentro”, aggiunge Spalletti.