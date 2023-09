Calcio: Lotito, ‘Milinkovic? Rifiutai 100 milioni, ha fatto scelta personale’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Milinkovic-Savic? La sua scelta di andarsene è stata personale, noi non l’abbiamo venduto. Ho fatto di tutto per trattenerlo, offrendo ingaggi importantissimi; avevamo fatto un patto, mi ha detto che voleva fare nuove esperienza. Alla fine non abbiamo mai ricevuto offerte concrete se non, qualche anno fa, da una squadra italiana per importi oltre i 100 milioni e io ho declinato perché quell’anno avevamo chiuso il mercato in entrata prima degli altri Paesi, e fu un errore perché ci trovammo senza la possibilità di rimpiazzarlo. Inoltre avevo preso un impegno con Inzaghi quindi rifiutai”. Lo ha rivelato il presidente della Lazio Claudio Lotito, a Radio Tv Serie A con Rds, parlando del’addio di Milinkovic-Savic, che è andato a giocare in Arabia Saudita.