Roma, 11 set. (Adnkronos) – L’11 settembre di ventidue anni fa il mondo intero si fermava davanti al crollo delle Torri Gemelle. Una preghiera per non dimenticare le vittime dell’estremismo islamico. Combattere contro ogni forma di terrorismo e per la Libertà, sempre”. Così Matteo Salvini sui suoi canali social.