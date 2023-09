Vicenda Lumode avvolta nella nebbia, il Pd: “Nulla si è saputo sull’indennizzo”

«Tra settembre e ottobre il Comune di Benevento sarà chiamato ad approvare il progetto esecutivo riguardante l’intervento su piazza Risorgimento e l’area dell’ex collegio ‘La Salle’. L’auspicio è che l’amministrazione voglia confrontarsi con il Consiglio – e dunque con la Città – per realizzare una proposta realmente migliorativa dei luoghi interessati dall’iniziativa. Principio che dovrebbe valere sempre ma che per questo progetto vale ancora di più». E’ il gruppo consiliare del Partito democratico a riaccendere i riflettori sull’intervento da realizzare in una delle aree nodali di Benevento, anzi, quella prioritaria.

