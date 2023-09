Indici molto preoccupanti per il comprensorio territoriale sannita, emergenti dall’elaborazione della Cgia di Mestre, riguardo il numero di operazioni finanziarie sospette, segnalate come a rischio ‘riciclaggio’ denaro di provenienza illecita da reinvestire nell’economia legale. Il comprensorio sannita infatti è 17esimo in Italia e terzo in Campania quanto a numero di operazioni ritenute a rischio in rapporto alla popolazione.

