Rdc: Ronzulli (Fi), ‘buttati 30 miliardi che potevano essere usati per formazione giovani’

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – “Con il reddito di cittadinanza sono stati buttati 30 miliardi di euro che hanno anestetizzato il sistema, ma che soprattutto potevano essere utilizzati per aiutare i giovani con la formazione. La sinistra sceglie un percorso più facile che non ha sviluppo. Una specie di sei politico per tutti: uguale competenze, uguali possibilità. Noi non ci piegheremo alle proteste che si stanno facendo dopo aver tolto l’rdc”. Così Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo sul palco di Azzurra Libertà, la tre giorni del movimento giovanile del partito in corso di svolgimento a Gaeta.

“Non ci dobbiamo sorprendere se i nostri giovani fuggono dove possono trovare maggiore gratificazioni – aggiunge -. Abbiamo introdotto il bonus cervelli per far tornare i nostri talenti. Stiamo facendo lo stesso con i nostri ricercatori e i nostri insegnanti. Stiamo defiscalizzando le aziende per chi assume. Le imprese hanno bisogno di sapere che possono contare su questa misura per anni”.