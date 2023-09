Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Per la conquista del salario minimo, per la difesa della sanità e della scuola pubblica. Per ottenere dal Governo i fondi e gli indennizzi in favore degli alluvionati in Romagna e di tutti i territori colpiti nell’Appennino emiliano-romagnolo. Il Pd è pronto alla mobilitazione, in autunno scenderemo in piazza”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del PD.