Pd: Tajani, ‘disposti ad aprire porte ad anima moderata e cattolica’**

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – “Caterina Chinnici è l’emblema di quell’anima moderata cattolica che non si riconosce nella linea politica del Partito democratico. Noi guardiamo a quell’elettorato, oggi siamo pronti ad aprire le nostre porte a chi volesse partecipare alla costruzione di questa che è la dimora di chi vuole creare, per dirla con Battiato, ‘un centro di gravità permanente’. Non è il centro e basta come uno slogan. Noi vogliamo essere forti, non violenti, non si deve confondere un atteggiamento costruttivo, affidabile, serio, con la debolezza”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, a margine di Azzurra Libertà, l’evento del movimento giovani del partito in corso di svolgimento a Gaeta, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulle polemiche all’interno della minoranza del Pd dopo le parole della segretaria, Elly Schlein, per i fuoriusciti dallo schieramento dem.