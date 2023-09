Roma, 10 set. Adnkronos) – “Dopo l’estate militante non ci riposeremo. Ci attende un autunno di impegni e partecipazione. Il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale sulla nostre priorità” a partire dalla difesa della sanità pubblica e del potere di acquisto. “E’ il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro”.