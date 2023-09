Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Ringraziamo Sergio Mattarella per questi anni di instancabile lavoro per il nostro Paese e la nostra Repubblica. E allora prima di cambiare la Costituzione, proviamo ad attuarla fino in fondo ricordandoci che oltre che democratica è una Costituzione antifascista”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Ravenna.