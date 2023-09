Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Ricordo le parole di Veltroni 2007: ‘Siamo giunti fin qui, finalmente i riformisti hanno una casa grande e nuova. La sintesi è un lavoro da fare insieme per essere sempre di più un partito plurale, aperto e inclusivo. Il nostro impegno è non solo a far restare in questa comunità ma ad iscriversi a questa comunità”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unitàa Ravenna.