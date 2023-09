Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare per riattivare l’emtusiasmo dei circoli. Prepariamoci a una grande conferenza sull’organizzazione, per capire come reinventarci” e a “una grande scuola di formazione del Pd, aperta”. Così ELly Schlein alla festa dell’Unità di Ravenna.