Pd: Furfaro, ‘è tempo di scendere in piazza, bene mobilitazione’

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Le persone non arrivano a fine mese, le imprese sono senza ossigeno, sempre più persone non riescono a fare la spesa e il governo Meloni anziché affrontare la questione sociale ed economica, combatte mostri inesistenti e ridicoli, trascina il Paese a un’insensata guerra alla farina d’insetto, ai rave, alla carne coltivata, ai bambini delle coppie omogenitoriali, alle ong”. Così Marco Furfaro del Pd.

“Armi di distrazione di massa per nascondere l’inganno di sempre: che sono sempre dalla parte dei più forti. Per questo scenderemo in piazza, ha fatto bene la nostra segretaria a lanciare una mobilitazione: sanità e scuola pubblica, salario minimo, sicurezza sul lavoro, forza al potere d’acquisto. In troppi stanno rimanendo indietro, noi vogliamo tornare in piazza per l’Italia che non lascia indietro nessuno e riparte tutta insieme”.