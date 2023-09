Pd: Boccia, ‘Schlein indica strada, mobilitazione permanente contro governo Meloni’

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Oggi Elly Schlein a Ravenna rispondendo a una domanda nuova di politica ha tracciato il profilo di un grande partito di sinistra moderno, con i piedi ben piantati in Europa e con una idea chiara di futuro. Con l’orizzonte fermo sulla tutela dei diritti universali, civili e sociali: tutela del lavoro, sostegno a chi il lavoro non ce l’ha e a chi viene sottopagato e sfruttato, casa garantita a tutti, protezione dei salari per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta l’intervento di Elly Schlein alla festa dell’Unità di Ravenna.

“Con l’attenzione alle questioni energetiche e climatiche come frontiera di un nuovo sviluppo. E poi la tutela dei diritti delle donne e la necessità degli investimenti nella scuola, nella formazione, nel digitale per il futuro delle nuove generazioni. La difesa della sanità pubblica. L’Europa come unico orizzonte in cui il nostro Paese può crescere da protagonista. In Italia, come ha detto oggi Elly Schlein, la nostra mobilitazione contro il governo Meloni sarà permanente. E Elly Schlein oggi ha anche indicato un percorso politico che, da qui alle elezioni europee, può portare il Pd a diventare il perno di uno schieramento che si presenterà come credibile alternativa a questa destra antieuropea, che sta insieme solo per il potere, che governa alla giornata, che sa soffiare solo sulle paure, che divide il Paese, che non ha una proposta credibile per rimettere in piedi il nostro paese”.

“La manifestazione di oggi conferma Elly conferma la forza di questa nuova fase della vita del Pd che risponde, per dirla con le parole della segretaria, ai sogni e ai bisogni delle italiane e degli italiani che chiedono alla politica risposte chiare sul loro futuro con ricette alternative alla destra nazionalista di Meloni e Salvini”.