Incidente oggi a Cagliari, auto si ribalta: morti quattro giovani

(Adnkronos) – Quattro morti e due feriti gravi è il bilancio del grave incidente avvenuto a Cagliari in viale Marconi all’alba di oggi, domenica 10 settembre 2023. Tutte le vittime hanno tra i 19 e i 24 anni.

Lo schianto è avvenuto all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano e, stando alle prime informazioni, tutti i coinvolti erano a bordo dello stesso veicolo che viaggiava in direzione Quartu. L’auto, una Ford Fiesta, avrebbe sbattuto contro un marciapiede per poi sbattere contro un pilastro e ribaltarsi.

Le vittime sono Alessandro Sanna, 19 anni residente ad Assemini, Lavinia Zaher Najibe, 19 anni residente a Selargius, Simone Picci, 20 anni residente a Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni residente a Cagliari.

Altri due ragazzi, entrambi 19enni, sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Al momento sono ricoverati, uno all’Ospedale Brotzu di Cagliari e l’altro al Policlinico di Monserrato.