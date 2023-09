Preoccupazione ieri mattina nella centralissima Località Selva, dove è localizzata l’Area Industriale comunale. Alle ore 8.30 l’intervento dei Vigili del Fuoco, che per tutta la mattinata hanno dovuto domare un incendio divampato in un deposito di un’azienda, la Cerulo, che tratta detersivi e prodotti per la casa e l’ambiente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia