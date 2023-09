Smaltita l’amarezza del debutto complicato contro la Turris, appesantito dagli infortuni di Meccariello e Ciano, per il Benevento è già tempo di voltare pagina nel proprio percorso e di dare vita ad un nuovo inizio, davanti al proprio pubblico. La Strega di Matteo Andreoletti ha cambiato faccia negli ultimi giorni aprendo le porte giallorosse all’arrivo di Terranova e al ritorno di Ciciretti, due uomini che nonostante il peso specifico diverso possono rivelarsi pedine chiave per la stagione di Serie C. In attesa di poter contare a pieno però sia sulle due novità che sugli altri acciaccati, il tempo costringe la Strega a rivolgere il proprio sguardo al campo e al prossimo ostacolo rappresentato dalla Virtus Francavilla.

