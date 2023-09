Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Solidarietà a Elena Bonetti per gli insulti via social che sta ricevendo in queste ore. Sono contenta di poter proseguire con lei questo percorso. Dalla violenza sulle donne alla sfida del popolarismo, fino alla costruzione di un spazio politico autenticamente riformista. Coraggio, idee chiare e nuovi obiettivi. Mettiamoci al lavoro”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.