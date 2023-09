Sport: Abodi, ‘bello vincere, ma si deve essere di esempio anche nella sconfitta’

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Qualche giorno fa ho salutato i ragazzi della Nazionale italiana di rugby assieme al presidente federale augurando comunque di scendere in campo e difendere i colori della Nazionale con onore. E’ iniziata bene, e l’onore è un valore ben presente nel rugby. Il percorso è lungo e complesso, ma questa nazionale, l’ho visto negli occhi degli atleti e dell’allenatore, ha quel qualcosa in più che potrebbe anche sorprenderci. In ogni caso è normale che sia difficile vincere fino in fondo, ma io chiedo a me stesso, e lo chiedo anche ai ragazzi e ragazze che vestono i colori azzurri, che anche nella sconfitta bisogna essere dignitosi, e bisogna saper rendere onore all’Italia”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, a margine di Azzurra Libertà, l’evento di Forza Italia Giovani in corso di svolgimento a Gaeta.

“Si deve essere esempio anche e soprattutto nella sconfitta, che è più complicato. A tal proposito, la sconfitta delle azzurre della pallavolo amareggia. Per fortuna lo sport dà sempre qualche altra opportunità, e non c’è mai una sconfitta definitiva – ha continuato Abodi -. Ed è per questo che alle porte del 2024 il pensiero corre al riscatto olimpico. E mi auguro che l’esperienza degli europei di volley femminile sia di aiuto per comprendere le ragioni di qualche passaggio a vuoto, perché non c’è cosa peggiore di sprecare una sconfitta”.