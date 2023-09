Marocco: Tajani, ‘italiani vadano ad aeroporti di Casablanca e Rabat, quello di Marrakech intasato’**

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “I 200 italiani che erano presenti nell’area di Marrakech questa notte mentre c’è stato il terremoto, di 6.8 della scala Richter, più forte di quello de L’Aquila, sono tutti in salvo. L’ambasciata Italia-Rabat, il Consolato d’Italia a Casablanca e il console onorario a Marrakech sono operativi. La nostra unità di crisi dà notizie minuto per minuto agli italiani sul da farsi. Non devono andare all’aeroporto di Marrakech, se vogliono ripartire è meglio che utilizzino gli aeroporti di Casablanca e Rabat perché il primo è intasato”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, a margine di Azzurra Libertà, la tre giorni di Forza Italia Giovani in corso di svolgimento a Gaeta.

“La nostra Protezione civile è a disposizione delle autorità marocchine qualora facessero richiesta di un intervento. La macchina dei soccorsi non è partita, quindi, ancora, perché non è stata fatta richiesta – ha aggiunto -, ma ho parlato con il capo della Protezione civile, Curcio, e siamo pronti a far partire tutti”. “La situazione per gli italiani è sotto controllo. Adesso arriverà un rappresentante della nostra sede diplomatica a Marrakech per assisterli”, ha concluso Tajani.