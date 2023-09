Manovra: Tajani, ‘dobbiamo pensare anche a pensioni di chi inizia a lavorare oggi’

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “In questi giorni che si parla di manovra, non dobbiamo parlare solo di pensioni minime, ma dobbiamo pensare alle pensioni di quelli che hanno iniziato a lavorare oggi. La crescita zero è un problema anche per voi perché se non ci sono lavoratori ora è difficile garantire le pensioni quando diventeranno grandi. Il tema del futuro è anche questo”. Così Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, dal palco di Azzurra Libertà, la kermesse dei giovani forzisti in corso di svolgimento a Gaeta, intervenendo nel panel dell’Assemblea nazionale Forza Italia Giovani.