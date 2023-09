Manovra: Bernini, ‘devo garantire diritto a studio, ho fatto già mie richieste a Giorgetti’

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Il quadro economico è sempre difficile, mi è capitato di confrontarmi, non da ministro, con diverse leggi di bilancio, e ogni volta tante le richieste, i fondi sono meno e bisogna fare una sintesi. Per quanto mi riguarda sì, io devo prendere degli impegni, io devo garantire il diritto allo studio, su cui in una legge di bilancio che abbiamo fatto in 15 giorni l’anno scorso, abbiamo messo 900 milioni. Io devo garantire che anche quest’anno le borse di studio siano finanziate. Stiamo avviando tanta ricerca con il Pnrr. Sono già stata dal ministro Giorgetti a fare le mie richieste, credo di non essere stata l’unica, però considero tutto questo una priorità non del ministero dell’Università e della Ricerca ma una priorità dell’azione del governo”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, a margine di Azzurra Libertà, kermesse di Forza Italia Giovani, in corso di svolgimento a Gaeta.